Стало известно общее количество проданных копий франшизы S.T.A.L.K.E.R.

Издатель Koch Media, который займётся распространением S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, назвал суммарные продажи всех игр франшизы. Тираж трилогии превысил 15 миллионов копий за всё время существования. На достижение этой отметки трём шутерам в сумме потребовалось 14 лет.
Всего в серии три шутера: Shadow of Chernobyl (2007 год), Clear Sky (2008 год) и Call of Pripyat (2009 год). Серия доступна только на ПК. Если бы она продавалась на консолях, то итоговый результат почти наверняка был бы выше.
15 миллионов копий — хорошее число, однако не сравнится с достижениями других франшиз. Например, в мае 2020 года серия игр «Ведьмак» преодолела отметку в 50 миллионов копий. На одну только третью часть с подзаголовком Wild Hunt пришлось 28 миллионов экземпляров. Первая игра франшизы вышла в 2007 году.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl ожидается 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series X|S. Шутер будет доступен только на компьютерах и консолях Microsoft, релиз на PS5 ждать не стоит. С первого же дня выхода игра войдёт в библиотеку Xbox Game Pass.
12 августа неизвестные злоумышленники взломали сервер S.T.A.L.K.E.R. 2 в дискорде. Хакеры потребовали неназванный выкуп и заполнили чаты рекламными объявлениями. А заглавную обложку заменили фотографией «Жигулей».
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