Всем игрокам в World of Tanks подарят премиальный советский танк — в честь юбилея экшена

Wargaming решила раздать подарки игрокам в World of Tanks в честь дня рождения экшена. С 12 по 22 августа все фанаты получат бесплатный премиальный танк Т-34 с башней Л-11, полностью обученным экипажем и бонусом к маскировке. Об этом авторы рассказали в специальном трейлере.

Игроков ждут и другие сюрпризы. За ежедневный заход на аккаунт фанаты будут получать премиальные аккаунты и специальные билеты, которые можно обменять на подарки. Их ассортимент варьируется от премиальных аккаунтов до кредитов.

11 августа для World of Tanks вышел большой патч 11.4. С ним в игре появилась ветка чехословацких танков, а также карта «Старая гавань». Четыре боевых машины снаряжены двумя видами орудий. Они могут стрелять классическими снарядами или воспользоваться магазинной системой заряжания.

Ранее стало известно, что в Call of Duty: Vanguard появится героиня Советского Союза Людмила Павлюченко, более известная как «Леди Смерть». Она была снайпером. На её счету 309 убитых немцев, 36 из которых — стрелки на дальнюю дистанцию.