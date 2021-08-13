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Дед и внук. Сравнение синематиков Diablo 2 и Diablo 2: Resurrected

Дед и внук. Сравнение синематиков Diablo 2 и Diablo 2: Resurrected
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Ведущий YouTube-канала Cycu1 опубликовал сравнительный видеоролик о Diablo 2. В нём он сопоставил синематики второго акта из оригинальной игры и из ремастера.

Заметные отличия синематиков

  • Ролики из ремастера выглядят лучше благодаря более густому дыму и качественной работы со светом.
  • В ремастере многие фрагменты стали гораздо темнее, чем в оригинале.
  • Ракурс камеры в некоторых сценах немного изменили. Видимо, чтобы лучше передать атмосферу.
  • Внешний вид персонажей в синематиках Resurrected выглядит гораздо качественнее.
  • Эпизод с Тираэлем выглядит значительно богаче благодаря изменённой цветовой палитре и набору анимаций.
  • Текстуры всех объектов в ремастере сильно превосходят таковые из оригинала.
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Diablo 2: Resurrected выйдет 23 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. С 13 по 16 августа игру смогут опробовать обладатели предварительных заказов, а с 20 по 22 число — все желающие.

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