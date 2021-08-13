Дед и внук. Сравнение синематиков Diablo 2 и Diablo 2: Resurrected

Ведущий YouTube-канала Cycu1 опубликовал сравнительный видеоролик о Diablo 2. В нём он сопоставил синематики второго акта из оригинальной игры и из ремастера.

Заметные отличия синематиков

Ролики из ремастера выглядят лучше благодаря более густому дыму и качественной работы со светом.

В ремастере многие фрагменты стали гораздо темнее, чем в оригинале.

Ракурс камеры в некоторых сценах немного изменили. Видимо, чтобы лучше передать атмосферу.

Внешний вид персонажей в синематиках Resurrected выглядит гораздо качественнее.

Эпизод с Тираэлем выглядит значительно богаче благодаря изменённой цветовой палитре и набору анимаций.

Текстуры всех объектов в ремастере сильно превосходят таковые из оригинала.

Diablo 2: Resurrected выйдет 23 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. С 13 по 16 августа игру смогут опробовать обладатели предварительных заказов, а с 20 по 22 число — все желающие.