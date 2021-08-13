Исследование: 90% родителей любят играть на смартфоне

Аналитическая фирма Tapjoy провела исследование среди жителей США, у которых есть дети. Всего специалисты опросили 5498 респондентов. Сотрудники компании собирали данные с февраля по июль 2021 года.
90% опрошенных заявили, что играют в мобильные игры. 79% респондентов назвали это одним из своих любимых хобби. При этом 70% участников опроса ежедневно проводят время за тайтлами на смартфоне. В это частично вмешалась пандемия COVID-19. 83% опрошенных играли на смартфоне во время пика пандемии и карантина, а сейчас не хотят останавливаться — даже несмотря на снятие частичное снятие ограничений.
При этом чуть меньше половины респондентов не против смотреть рекламу между игровыми сессиями. Но только в том случае, если за это полагается награда — это частый способ монетизации мобильных тайтлов, которым пользуются разработчики. На это согласны 46% опрошенных.
В начале августа Учёные из Сеульского национального университета представили свою новую разработку — робота-хамелеона, который умеет маскироваться. Для этого используется сложная система датчиков и различных устройств.
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