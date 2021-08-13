Модер превратил Fallout 4 в Call of Duty с помощью 250 модификаций

Автор YouTube-канала Ded String установил 250 различных модификаций на Fallout 4. Из-за этого RPG превратилась в почти чистокровный шутер от первого лица на манер Call of Duty или Battlefield. Список всех использованных модификаций автор работы опубликовал на Modwatch.

Изменениям подверглись графика, интерфейс, модель главного героя и некоторые анимации.

Персонаж стал передвигаться значительно быстрее и увереннее держать в руках оружие, а также стрелять из него.

Внешний вид портативного компьютера Pip-Boy также подвергся изменениям — он стал похожим на военный гаджет.

Стрельба с помощью модификаций тоже стала ощущаться иначе.

У пушек появилась отдача и обновлённые звуковые эффекты, что увеличило импакт от стрельбы.

Играть, как и в оригинале, можно и от первого, и от третьего лица.

Во время убийства противника возникает соответствующий звуковой сигнал, прямо как в мультиплеере Call of Duty: Modern Warfare (2019).

В начале августа команда RevTeam выпустила демоверсию GTA: Vice City 2. Это фактически новая Vice City, которую перевели на движок RAGE — он используется в GTA 4.



