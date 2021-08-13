Team Fortress 2 пытаются перенести на Source 2 — даты выхода пока нет

Команда Amper Software объявила о создании Team Fortress 2 на движке Source 2. Авторы назвали проект Team Fortress: Source 2. Команда ведёт разработку с помощью s&box — духовного наследника Garry’s Mod, который предлагает большой инструментарий для реализации различных идей. Создатели работают уже несколько месяцев. Результаты своих трудов они выкладывают на сайте.

Команда Amper Software состоит из 20 человек. В это число входят программисты, художники, дизайнеры, аниматоры и другие специалисты. Пока что энтузиасты планируют перенести все элементы из оригинальной Team Fortress 2 и обновить их. В будущем авторы хотят реализовать возможность создания собственных классов, видов оружия и многое другое.

По словам разработчиков Team Fortress: Source 2, изначально они не хотели менять интерфейс, но в итоге решили обновить его, оставив знакомые элементы. Это же касается классов, карт и оружия. Дата выхода проекта неизвестна.

Team Fortress 2 вышла в 2007 году. Концепция шутера с разными персонажами пришлась игрокам по душе, поэтому вокруг тайтла образовалось большое комьюнити. Позже другие разработчики реализовали некоторые идеи из TF в своих проектах. Например, Overwatch, Battleborn, Warframe и другие игры.

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