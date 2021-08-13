В CS:GO появились «тяжёлая полька» и музыка от композитора Assassin's Creed
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Соревновательный шутер CS:GO получил новый патч. В нём Valve добавила в игру музыкальный набор под названием Tacticians. В него вошли шесть музыкальных сборников. Об этом разработчики рассказали в «Твиттере».
Среди новых наборов есть композиция Mocha Petal от Остина Уинтори — композитора адвенчур Journey и Abzû. Он соединил польку и металл. Также поучаствовала и Сара Шахнер с композицией KOLIBRI. Она писала музыку для Assassin's Creed Valhalla, Unity и Origins.
Другие новые музыкальные наборы
- ~Yellow Magic~ — Chipzel
- Vici — Freaky DNA
- Astro Bellum — Джесси Харлин
- Work Hard, Play Hard — Лора Сигихара
Все музыкальные композиции можно послушать ниже. 13 июля стали известны даты проведения хэллоуинской, осенней и зимней распродаж в Steam.
Mocha Petal
KOLIBRI
Astro Bellum
Vici
~Yellow Magic~
Work Hard, Play Hard
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