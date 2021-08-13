На трансляции Overwatch не произносили имя Маккри — из-за скандалов с домогательствами

12 августа руководство Activision Blizzard выгнало четырёх ключевых разработчиков Diablo 4, World of Warcraft и Overwatch. Среди них оказался дизайнер Джеймс Маккри, имя которого носит персонаж командного шутера. Его исключили из компании из-за давнего скандала, связанного с домогательствами. Комментаторы матчей Overwatch League Бреннон «Bren» Хук и Джош «Sideshow» Уилкинсон намеренно не называли героя по имени, заменяли на «ковбой» или «парень с револьвером».

Идею коллег поддержал ещё один комментатор — Митч «Uber» Лесли. Он написал, что это отличная идея. Вероятно, теперь он тоже не будет называть имя Маккри.

После этого случая некоторые игроки призвали Blizzard переименовать персонажа, чтобы не было ассоциации с реальным человеком. Геймеры хотят, чтобы ковбою изменили внешность или вовсе удалили из Overwatch 2. Если такое случится, то разработчикам придётся перезаписать множество реплик персонажа и частично изменить сюжет шутера.

Скандал вокруг Activision Blizzard уже дал свои плоды. Многие компании, в числе которых Coca-Cola, отказались от сотрудничества с киберспортивной лигой Overwatch. Однако некоторые сотрудники студии боятся вступаться за коллег или подавать голос, поскольку опасаются потерять работу.