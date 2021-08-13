Никто и не заметил: цифровой клон директора NVIDIA выступил на конференции

13 апреля 2021 года NVIDIA провела конференцию GTC 2021. Во время презентации компания рассказала о вычислениях, искусственном интеллекте, особенностях его работы и многом другом. Как и ожидалось, мероприятие провёл генеральный директор фирмы Дженсен Хуанг. Частично он сделал это сам, но часть программы на себя взяла его голограмма. Об этом NVIDIA рассказала в своём блоге.
Таким образом, компания продемонстрировала технологию Omniverse, которая призвана создавать виртуальные миры. Чтобы копия получилась неотличимой, инженеры отсканировали лицо и тело Хуанга, а затем на этой основе сделали 3D-модель. Специалисты сами обучили искусственный интеллект жестам и эмоциям. Видео с показом процесса можно посмотреть ниже.
Дженсен Хуанг выступал на фоне кухни. Как оказалось, это тоже была заранее смоделированная компьютерная графика. В один момент шоу помещение деконструировалось вместе с самим Хуангом. Именно тогда гендиректора и заменили клоном. Он выступал вместо настоящего директора 14 секунд.
NVIDIA создала Omniverse для того, чтобы как можно больше людей могли реализовывать физически корректное моделирование в реальном времени. Компания ожидает, что технологией начнут активно пользоваться уже в ближайшем будущем.
Одному инженеру удалось создать копию веб-шутеров Человека-паука из серии игр Spider-Man. На них можно летать и в какой-то степени почувствовать себя популярным супергероем.
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