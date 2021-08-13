Российская художница нарисовала Иритилл из Dark Souls 3 — на работу потребовался месяц

Российская художница Диана Элакен нарисовала Иритилл из Dark Souls 3. Это покрытый льдом и снегом город, который освещается только светом луны. По словам Дианы, работа велась в течение месяца. Иритилл — её самая любимая локация в игре.

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У девушки есть своя творческая мастерская под названием MapleFox. Элакен создаёт сувенирные вещи или картины. В её репертуаре есть много других работ по игровой тематике. Например, кулон с левиафаном из Dishonored и портрет Лешего из третьего «Ведьмака».

Посмотреть другие работы художницы можно на сайте Etsy. Там же указаны и цены. Купить картину с Иритиллом можно от 2500 рублей. Большой холст с изображением города продаётся за 95 тысяч рублей.

Иритилл в Dark Souls 3

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