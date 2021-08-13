Авторы King's Bounty 2 показали Эльзу — одного из играбельных героев

Российская студия 1C Entertainment опубликовала новый King's Bounty 2, посвящённый паладину по имени Эльза. Девушка станет одним из трёх играбельных героев тайтла. Помимо неё, сыграть можно будет за воина Айвара и мага Катарину.

Эльза — крестьянка из Лориана. Она получила магическую силу во время нападения бандитов на родную деревню. Появившиеся навыки помогли ей защитить свой дом и прославиться. Простой народ отправил девушку к королю для получения титула «народного легата». Ей было дано добро на сбор войск и командование солдатами.

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King’s Bounty 2 выйдет 24 августа на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Игру можно предзаказать в Steam. Стандартное издание стоит 1699 рублей, Lord's Edition обойдётся в 2499 рублей, а за Duke's Edition предстоит заплатить 3299 рублей.

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