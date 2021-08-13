Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Авторы King's Bounty 2 показали Эльзу — одного из играбельных героев

Авторы King's Bounty 2 показали Эльзу — одного из играбельных героев
Комментарии

Российская студия 1C Entertainment опубликовала новый King's Bounty 2, посвящённый паладину по имени Эльза. Девушка станет одним из трёх играбельных героев тайтла. Помимо неё, сыграть можно будет за воина Айвара и мага Катарину.

Эльза — крестьянка из Лориана. Она получила магическую силу во время нападения бандитов на родную деревню. Появившиеся навыки помогли ей защитить свой дом и прославиться. Простой народ отправил девушку к королю для получения титула «народного легата». Ей было дано добро на сбор войск и командование солдатами.

Новость по теме
Стали известны системные требования King's Bounty 2, игра ушла на золото

King’s Bounty 2 выйдет 24 августа на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Игру можно предзаказать в Steam. Стандартное издание стоит 1699 рублей, Lord's Edition обойдётся в 2499 рублей, а за Duke's Edition предстоит заплатить 3299 рублей.

Игры разрабатывают не только мужчины. 5 самых влиятельных женщин игровой индустрии Игры разрабатывают не только мужчины. 5 самых влиятельных женщин игровой индустрии

Российская художница Диана Элакен изобразила Иритилл из Dark Souls 3. Девушка потратила на работу месяц. Купить картину с городом из игры можно от 2500 рублей.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021