Обычный день в России. Фаната «Ведьмака» ударили ножом, но он выжил благодаря «Гвинту»

Российский фанат «Ведьмака» Антон Рауш рассказал в реддите, что на него напали с ножом в переулке. Всё обошлось благодаря купленной колоде карт для «Гвинта». Парень отметил, что «родился в рубашке», иначе эту ситуацию никак не объяснить.

Всё произошло летом 2021 года. Рауш хотел купить колоду карт «Гвинта» с рук и отправился на встречу с продавцом, она прошла успешно. Покупку Антон положил во внутренний карман ветровки и отправился домой. На пути ему встретился неизвестный человек и попросил закурить.

Я ответил ему, что не курю, а он спросил: «Спортсмен, что ли?» Я не спортсмен, поэтому ответил, что только тренируюсь. Я уже собирался уходить, но он подошёл ближе и спросил: «Кроссфитер, что ли?» Тогда я начал беспокоиться о том, что не взял с собой перцовый баллончик.

Далее между Антоном и незнакомцем завязалась драка, в ходе которой последний ударил парня в живот. По словам Рауша, он ничего не почувствовал и быстро пошёл домой, потому что уже стемнело.

Наконец-то я был около дома, зашёл в подъезд — в нём было светло. Там-то я и увидел, что из моего живота торчит ЧЁРТОВ нож.

Парень отметил, что если бы не купленная колода «Гвинта», он бы сильно пострадал. Досталось и самим картам, но не сильно. В конце истории Антон отшутился тем, что теперь у Геральта на один шрам больше.

Пользователи в комментариях порадовались позитивному завершению истории. Кто-то отметил, что в России очень серьёзные криминальные будни. Также пошутили и про то, что Антону достался бесплатный нож.

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