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В сентябре выйдет новая Toy Soldiers — про игрушечных солдатиков, как в детстве

В сентябре выйдет новая Toy Soldiers — про игрушечных солдатиков, как в детстве
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Разработчики обновлённой версии Toy Soldiers из Signal Studios объявили о переносе игры. Шутер выйдет 9 сентября вместо августа. Тайтл появится на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. В Steam игру можно добавить в список желаемого. О причинах переноса авторы не рассказали.

Toy Soldiers HD — обновлённая версия классической Toy Soldiers, выпущенной в 2012 году. Игра представляет собой тактический экшен с системой башен и игрушечными солдатиками. На поле боя могут встретиться как наземная, так и воздушная техника.

Обновлённая версия Toy Soldiers HD получит не только графические улучшения, но и много дополнительного контента. Авторы добавят все вышедшие дополнения, скины для солдатиков, миссии и многое другое.

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