Российская студия анонсировала переиздание «Корсаров» с новыми квестами и графикой
Поделиться
Российская студия BlackMark Studio показала ремастер пиратской RPG «Корсары». Страница игры появилась в Steam, игру планируют выпустить до конца 2021 года. Релиз на консолях под вопросом, об этом авторы умолчали.
Ключевые детали «Sea Dogs: Легендарное издание»
- Все дополнения, технические патчи и другие обновления, которые вышли для оригинальной игры за 10 лет.
- Полная переработка движка Storm, на котором базируется игра. Ожидаются технические улучшения и повышение стабильности.
- Новые квесты и полноценный эпилог истории Шарля де Мора. Появятся личные задания от компаньонов и расширится любовная линия.
- Разветвление диалоговых веток и новые варианты ответов. У игроков появится больше возможностей вжиться в ту роль, какая им предпочтительнее.
- Возможность построить собственную колонию и заселить её людьми. Правда, неизвестно, на каких локациях разрешат это сделать.
- Новые области для исследования и внутриигровые ивенты.
- Полный ребаланс крафтинга, экономики и RPG-механик, а также возможность гибко настроить сложность.
- Новая музыка, звуки и реплики.
BlackMark Studio уже работала с серией. Она выпустила «Корсары: Каждому своё» в декабре 2012 года. Оригинальная игра от «Акеллы» увидела свет в январе 2000-го.
Российская художница нарисовала Иритилл из Dark Souls 3. Девушка потратила на работу около месяца. Картину можно купить, вариант на большом холсте обойдётся в 95 тысяч рублей, бюджетный — в 2500 рублей.
Комментарии
- 14 августа 2021
-
14:32
-
14:03
- 13 августа 2021
-
20:25
-
18:29
-
18:05
-
16:46
-
16:33
-
14:50
-
14:18
-
13:17
-
13:07
-
12:15
-
11:40
-
11:29
-
03:53
-
03:27
-
02:54
-
02:44
-
02:33
-
02:23
-
02:11
-
02:00
-
01:51
-
01:39
- 12 августа 2021
-
22:39
-
21:43
-
19:51
-
19:04
-
18:36
-
17:44
-
15:54
-
15:21
-
14:31
-
14:26
-
13:01
Партнерский контент