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Российская студия анонсировала переиздание «Корсаров» с новыми квестами и графикой

Российская студия анонсировала переиздание «Корсаров» с новыми квестами и графикой
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Российская студия BlackMark Studio показала ремастер пиратской RPG «Корсары». Страница игры появилась в Steam, игру планируют выпустить до конца 2021 года. Релиз на консолях под вопросом, об этом авторы умолчали.

Ключевые детали «Sea Dogs: Легендарное издание»

  • Все дополнения, технические патчи и другие обновления, которые вышли для оригинальной игры за 10 лет.
  • Полная переработка движка Storm, на котором базируется игра. Ожидаются технические улучшения и повышение стабильности.
  • Новые квесты и полноценный эпилог истории Шарля де Мора. Появятся личные задания от компаньонов и расширится любовная линия.
  • Разветвление диалоговых веток и новые варианты ответов. У игроков появится больше возможностей вжиться в ту роль, какая им предпочтительнее.
  • Возможность построить собственную колонию и заселить её людьми. Правда, неизвестно, на каких локациях разрешат это сделать.
  • Новые области для исследования и внутриигровые ивенты.
  • Полный ребаланс крафтинга, экономики и RPG-механик, а также возможность гибко настроить сложность.
  • Новая музыка, звуки и реплики.

BlackMark Studio уже работала с серией. Она выпустила «Корсары: Каждому своё» в декабре 2012 года. Оригинальная игра от «Акеллы» увидела свет в январе 2000-го.

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