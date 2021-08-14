Российская студия анонсировала переиздание «Корсаров» с новыми квестами и графикой

Российская студия BlackMark Studio показала ремастер пиратской RPG «Корсары». Страница игры появилась в Steam, игру планируют выпустить до конца 2021 года. Релиз на консолях под вопросом, об этом авторы умолчали.

Ключевые детали «Sea Dogs: Легендарное издание»

Все дополнения, технические патчи и другие обновления, которые вышли для оригинальной игры за 10 лет.

Полная переработка движка Storm, на котором базируется игра. Ожидаются технические улучшения и повышение стабильности.

Новые квесты и полноценный эпилог истории Шарля де Мора. Появятся личные задания от компаньонов и расширится любовная линия.

Разветвление диалоговых веток и новые варианты ответов. У игроков появится больше возможностей вжиться в ту роль, какая им предпочтительнее.

Возможность построить собственную колонию и заселить её людьми. Правда, неизвестно, на каких локациях разрешат это сделать.

Новые области для исследования и внутриигровые ивенты.

Полный ребаланс крафтинга, экономики и RPG-механик, а также возможность гибко настроить сложность.

Новая музыка, звуки и реплики.

BlackMark Studio уже работала с серией. Она выпустила «Корсары: Каждому своё» в декабре 2012 года. Оригинальная игра от «Акеллы» увидела свет в январе 2000-го.

Российская художница нарисовала Иритилл из Dark Souls 3. Девушка потратила на работу около месяца. Картину можно купить, вариант на большом холсте обойдётся в 95 тысяч рублей, бюджетный — в 2500 рублей.