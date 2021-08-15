Фанат GTA создал реалистичную модель СиДжея из San Andreas

Пользователь реддита под ником Carlosxd_7u7 показал, как бы выглядел СиДжей из GTA San Andreas в реальной жизни. Судя по всему, работа выполнена в 3D-редакторе. Получившимся результатом игрок поделился на форуме.

Читателям форума понравилась работа Carlosxd_7u7. За 20 часов с момента публикации пост 2,7 тысяч голосов, а пользователи оставили 142 комментария. При этом один из них под ником lesswanted отметил, что реальная фотография СиДжея всё же мало похожа на игровой аналог. По мнению фаната, темнокожему гангстеру нужно выглядеть примерно как баскетболисту Скотти Пиппену из «Чикаго Буллз».

12 августа авторитетное игровое издание Kotaku со ссылкой сразу на несколько источников сообщило о разработке ремастеров трилогии GTA — третьей части, Vice City и San Andreas. По данным журналистов, весь комплект из трёх игр может выйти уже в октябре 2021 года на всех актуальных консолях, а к 2022-у появится ПК-версия.