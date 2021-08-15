Главного героя S.T.A.L.K.E.R. 2 озвучил украинский актёр дубляжа Денис Любимов

Украинский актёр дубляжа и шоумен Денис Любимов подарил свой голос главному герою S.T.A.L.K.E.R. 2 Скифу. Артист рассказал об этом в инстаграме.
Любимов был фанатом оригинальной S.T.A.L.K.E.R. Актёр в восторге от возможности озвучить главного героя сиквела. В своём посте он также выразил респект разработчикам шутера из украинской студии GSC Game World.
Скиф — главный герой S.T.A.L.K.E.R. 2. Детали сюжета и его роль в истории игры пока держатся в секрете. В трейлере с игровым процессом сталкер общается с дружелюбными обитателями зоны возле костра и рассказывает свои истории, а заодно слушает чужие. В конце ролика персонаж встаёт и сообщает о намерении отправиться в Припять, чтобы поговорить с кем-то.
S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series X|S. На консолях прошлого поколения и PS5 шутер не появится. С первого дня релиза он будет доступен в Game Pass. Общее количество проданных копий всей франшизы перешагнуло отметку в 15 миллионов единиц.
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