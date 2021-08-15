Китаец потратил 660 тысяч рублей на прокачку боевого пропуска в Dota 2

Игрок в Dota 2 из Китая под ником 入梦 улучшил боевой пропуск на своём аккаунте до 22 222 уровня. Чтобы сделать это, ему пришлось потратить около 9 тысяч долларов. На момент публикации новости эта сумма эквивалентна 660 тысячам рублей. Данные об этом появились на ресурсе Stratz.

Ближайший преследователь 入梦 под ником REMAKE отстал от него примерно на половину. На его аккаунте 10 530 уровней, что обошлось ему в 4,4 тысячи долларов. Третье место топа занял юзер Purrrfect Angel Yukeolanameyu, у него 10 384 уровня. Ориентировочная стоимость такой прокачки — 4,3 тысячи долларов.

Battle Pass — встроенный боевой пропуск в Dota 2. Игроки получают уровни за участие в матчах и выполнение заданий. Если хочется открыть больше контента, то можно потратить реальные деньги и открыть несколько уровней.