Инсайдер: на старте в мультиплеере Call of Duty: Vanguard будет рекордное количество карт

Известный в сообществе инсайдер Том Хендерсон сообщил новую информацию о Call of Duty: Vanguard. По его данным, на старте в шутере будет 16 карт для мультиплеера. Это вдвое больше, чем было на запуске Black Ops Cold War. Они будут предназначены для режима 6х6.

Ещё будут четыре специальные карты для режима, который Хендерсон назвал «мини королевской битвой». Механики в нём будут схожи c Call of Duty: Warzone. Пока непонятно, зачем разработчики решили добавить такой режим, учитывая наличие отдельной бесплатной королевской битвы. Вероятно, таким образом авторы хотят подстегнуть интерес игроков — эта модификация мультиплеера может стать одной из продающих фич новой части шутера.

Официально Call of Duty: Vanguard ещё не анонсирована. Вся информация появилась после масштабной утечки от середины августа. В сети оказались постеры шутера, детали предварительных заказов и даже дата релиза. Шутер якобы планируют выпустить 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. Официальный анонс ожидается 19 августа.

Activision не обращает внимания на утечки и потихоньку тизерит Vanguard через Warzone и социальные сети. Например, некоторых победителей матчей королевской битвы расстреливает девушка-снайпер из советской армии.