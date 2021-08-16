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Фанат GTA 3 осовременил игру с помощью модов на графику и геймплей

Фанат GTA 3 осовременил игру с помощью модов на графику и геймплей
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Видеоблогер just Gesha прокачал GTA 3 с помощью модификаций. С ними в экшене появилось множество уникальных фишек, которых не было в оригинале. Получившиеся результаты он записал на видео и опубликовал его на своём канале. Ролик появился ещё в июле 2021-го, однако СМИ обратили на него внимание 15 августа.

Как изменилась GTA 3 с модами?

  • Полностью обновлённые текстуры всех локаций, зданий и предметов.
  • Продвинутый свет. Игра стала намного ярче и реалистичнее, появились более качественные тени.
  • Добавил крыши на дома (да, их раньше не было).
  • Возможность заходить во многие здания вроде кафе и убежища.
  • Полностью изменённые загрузочные экраны, меню настроек и интерфейс.
  • Появились реалистичные модели персонажей с нормальной структурой.
  • Улучшенные анимации всех движений.
  • Полностью обновлённый автопарк.
  • Появилась возможность летать на самолётах.
  • Теперь главный герой может занимать укрытия и вести позиционные перестрелки.
  • Несколько вариантов расширенной карты, которая выводится на экран.
  • И множество других мелких нововведений.

Скачать модификации, которые установил just Gesha, можно по этой и этой ссылкам.

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Согласно информации журналистов Kotaku, сейчас Rockstar Games разрабатывает ремастеры GTA 3, GTA Vice City и GTA San Andreas. Игры планируют выпустить в одном комплекте уже в октябре 2021 года на всех актуальных платформах. В пролёте могут оказаться игроки на ПК — им придётся подождать до 2022-го.

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