Фанатка собрала компьютер в стиле Death Stranding — внутри кукла ребёнка BB

Актриса, режиссёр, художница и фанатка Death Stranding Ками Робак опубликовала в «Твиттере» свою сборку компьютера. Самая необычная деталь в ней — ребёнок BB из игры. Робак поместила куклу прямо в корпус ПК и отметила, что ей не грозит перегрев и расплавление, поскольку охлаждение работает на достаточно высоком уровне.

BB — специальное устройство в мире Death Stranding . Оно представляет собой живого ребёнка, который находится внутри колбы. С помощью малыша главный герой Сэм Бриджес мог видеть местоположение тварей — невидимых существ, способных убить человека за считаные секунды.

Сам компьютер выполнен в стиле Death Stranding. Об этом говорят оранжевое свечение, немного потёртая фронтальная часть и логотип организации Bridges, на которую работает Сэм.

Многие пользователи отметили, что такая сборка ПК выглядит как минимум необычно. Особое внимание уделили кукле ребёнка и стилю. Хидео Кодзима на стилизованный компьютер никак не отреагировал.

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