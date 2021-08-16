Фанатка собрала компьютер в стиле Death Stranding — внутри кукла ребёнка BB

Актриса, режиссёр, художница и фанатка Death Stranding Ками Робак опубликовала в «Твиттере» свою сборку компьютера. Самая необычная деталь в ней — ребёнок BB из игры. Робак поместила куклу прямо в корпус ПК и отметила, что ей не грозит перегрев и расплавление, поскольку охлаждение работает на достаточно высоком уровне.
Сам компьютер выполнен в стиле Death Stranding. Об этом говорят оранжевое свечение, немного потёртая фронтальная часть и логотип организации Bridges, на которую работает Сэм.
Многие пользователи отметили, что такая сборка ПК выглядит как минимум необычно. Особое внимание уделили кукле ребёнка и стилю. Хидео Кодзима на стилизованный компьютер никак не отреагировал.
Фанат GTA 3 придал игре современный вид благодаря различным модам на графику и улучшению игрового процесса. Автор приложил ролик с новым видом экшена.
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