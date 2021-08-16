Утечка: в Fortnite появится новый RPG-режим с классами

По информации надёжного инсайдера HYPEX, который не раз публиковал достоверную информацию о Fortnite, в королевской битве может появиться RPG-режим с различными классами. Об этом говорят изображение и ранее упоминавшиеся планы разработчиков в ходе суда с Apple.

На картинке можно увидеть четырёх персонажей, которые напоминают стандартные классы в ролевых играх. Среди них есть лучник, воин и маг. Сами авторы утечку никак не прокомментировали. HYPEX обратил внимание на гигантскую обезьяну и храмовые руины.

На данный момент в Fortnite есть четыре режима: королевская битва, королевская вечеринка, творческий и сражение с бурей.

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