Элайджа Вуд: я хотел бы увидеть фильм или сериал по GTA

12 августа актёр Элайджа Вуд, наиболее известный ролью хоббита Фродо из «Властелина колец», посетил подкаст Hot Ones на YouTube-канале First We Feast. В ходе него ведущие обсудили с Вудом его карьеру в кино, премьеру фильма «Охотник за разумом. Схватка» и поговорили про видеоигры. Элайджа рассказал, что хотел бы увидеть экранизацию серии GTA, в частности, Vice City и GTA 5.

Я думаю, что вселенная GTA отлично подходит для экранизации. Было бы интересно посмотреть на фильм или сериал по этой серии. На больших экранах Vice City смотрелась бы круто, хотя она и так частично основана на сериале «Полиция Майами». Особенно интересными мне кажутся герои GTA 5, которые отлично смотрелись бы в сериале или кино.

Вуд затронул и экранизацию франшизы «Обитель зла». По его словам, существующие фильмы не в полной мере основаны на видеоиграх, и это немного расстраивает.

Rockstar уже не раз хотела поучаствовать в создании фильма по GTA. Впервые об этом заговорили в 2011 году, но тогда процесс не дошёл даже до сценария. Бывший соучредитель Rockstar Games Дэн Хаузер отмечал, что для создания экранизации нужно проделать большую работу, потому что мир любой из частей GTA огромный и насыщенный.

