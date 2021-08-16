В Китае арестовали игрока в League of Legends — его подставили в интернет-кафе

Офицер китайской полиции Чжан Ихао решил провести свой выходной день в интернет-кафе вместе с друзьями. Через некоторое время администрация заведения объявила по громкой связи лучшего игрока в League of Legends под именем Ionia. Так делают некоторые кафе в Китае для повышения узнаваемости игрока. Геймер заинтересовал полицейского, и он решил посмотреть на его игру, но в итоге оказалось, что тот находился в розыске. Видео можно посмотреть ниже.

Полицейский изучил внешность игрока и попросил коллег сравнить его внешность с недавним подозреваемым в одном деле. Совпадение оказалось точным, поэтому офицер вместе с другим сотрудником полиции арестовали геймера и увели его в отдел для дальнейшего разбирательства.

Если верить утечке, в Fortnite скоро появится новый RPG-режим с классами. Среди них есть воин, лучник и маг. Epic Games информацию не подтвердила.