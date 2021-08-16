Игроку в The Legend of Zelda: BotW не повезло в финале сюжета — на голову свалился Страж

Пользователь реддита RetroGameDays36 опубликовал небольшой отрывок из The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Геймер отправился в замок Хайрула на битву с Ганоном. Он бежал и уклонялся от лазерных выстрелов Стражей, потом решил залезть на стенку, но взрывная волна откинула его, и он устремился вниз.
RetroGameDays36 среагировал и использовал планер — летательный аппарат, позволяющий парить в воздухе. Пока он был в полёте, сверху на геймера свалился ещё один Страж! После этого он окончательно упал вниз, но не умер.
В комментариях отметили, что это вполне нормальная ситуация. Якобы этот Страж по скрипту должен упасть на Линка и нанести урон, просто в случае с RetroGameDays36 всё получилось немного иначе.
Одному геймеру не повезло с миссией в GTA 4. Из-за проезжающего автомобиля кат-сцена не сработала как нужно, поэтому Нико сделал всё с запозданием.
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