Игроку в The Legend of Zelda: BotW не повезло в финале сюжета — на голову свалился Страж

Пользователь реддита RetroGameDays36 опубликовал небольшой отрывок из The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Геймер отправился в замок Хайрула на битву с Ганоном. Он бежал и уклонялся от лазерных выстрелов Стражей, потом решил залезть на стенку, но взрывная волна откинула его, и он устремился вниз.

RetroGameDays36 среагировал и использовал планер — летательный аппарат, позволяющий парить в воздухе. Пока он был в полёте, сверху на геймера свалился ещё один Страж! После этого он окончательно упал вниз, но не умер.

В комментариях отметили, что это вполне нормальная ситуация. Якобы этот Страж по скрипту должен упасть на Линка и нанести урон, просто в случае с RetroGameDays36 всё получилось немного иначе.

Одному геймеру не повезло с миссией в GTA 4. Из-за проезжающего автомобиля кат-сцена не сработала как нужно, поэтому Нико сделал всё с запозданием.