Авторы «Ведьмака» начали поиск программиста для разработки RPG от третьего лица

На сайте польской студии CD Projekt RED появилась вакансия программиста. Сотрудник будет работать над ролевой игрой от третьего лица. Он должен уметь создавать игровые кинематографические сцены, уделяя особое внимание эстетике и действиям пользователей. Каких-либо деталей о разрабатываемом проекте нет.

Очевидно, что вакансия никак не относится с Cyberpunk 2077, потому что тайтл был заточен для игры от первого лица. Многие геймеры сошлись во мнении, что студия набирает людей для разработки следующей части «Ведьмака» или новой серии. Ранее CD Projekt RED отмечала, что намерена развивать вселенную The Witcher.

До конца 2021 года разработчики The Witcher 3: Wild Hunt выпустят обновлённую версию RPG для PS5 и Xbox Series X/S. В ней будут увеличенное разрешение, 60 FPS, трассировка лучей и многие другие современные технологии.

16 августа CD Projekt RED поделилась небольшим количеством деталей обновления 1.3 для Cyberpunk 2077. В игре изменят мини-карту и добавят возможность обнулять прокаченные перки за небольшую сумму кредитов.