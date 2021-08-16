Новый оперативник и переделанные карты — детали сезона Crystal Guard в Rainbow Six Siege
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Разработчики соревновательного шутера Rainbow Six Siege из Ubisoft опубликовали детали нового сезона под названием Crystal Guard. На закрытом тестовом сервере на ПК операция стартует уже 17 августа, а для всех игроков её выпустят в сентябре. Видео с анонсом можно посмотреть ниже.
Детали сезона Crystal Guard
- Разработчики переделали три карты: «Побережье», «Банк» и «Клуб». Эти карты получили улучшенную разрушаемость, новые точки для входа и многое другое.
- Появилась возможность кастомизировать элитные наборы оперативников.
- Новый оперативник — Оса. Её особенность — пуленепробиваемый щит «Талон-8». Девушка может размещать его на месте сломанных деревянных укреплений и защищаться от пуль.
- Авторы поработали над балансом и внесли в него ряд изменений. Также изменится механика брони, освещения, регистрации выстрелов и другое.
- 17 августа в игре появится элитный набор с Леоном из Resident Evil.
Rainbow Six Siege вышла в 2015 году. С тех пор разработчики активно поддерживают шутер крупными обновлениями и различными ивентами. Поиграть в тайтл можно на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Разработчики Cyberpunk 2077 из студии CD Projekt RED поделились подробностями патча 1.3. Апдейт не внёс в игру чего-то крупного, его можно считать небольшим.
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