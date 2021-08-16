Авторы Cyberpunk 2077 поделились первыми деталями патча 1.3

CD Projekt RED опубликовала детали обновления 1.3. Список доступен на официальном сайте разработчиков, мы выбрали из него главные детали. Их, к удивлению, всего три.
- Мини-карта теперь будет масштабироваться во время скоростной езды. Это сделано для улучшения навигации при заездах и ради общего удобства.
- Добавлены новые возможности выбора пары в клубе «Облака».
- Теперь можно откатить назад всю прокачку за незначительную сумму денег и перераспределить очки навыков.
Остальными деталями CDPR поделится 17 августа в 19:00 мск. Авторы запустят прямую трансляцию на Twitch. На ней, судя по всему, расскажут о других подробностях обновления 1.3 и назовут дату его релиза. В официальном блоге также нет никакой информации о грядущих DLC. Создатели RPG обещали, что выпустят несколько аддонов (в том числе бесплатных) в течение 2021 года.
Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020-го на ПК и консолях. Игру почти сразу запретили к продаже на площадке PS Store из-за обилия технических проблем. В июне 2021-го она вернулась в магазин и сразу возглавила чарты продаж, однако уже в июле покинула даже топ-20.
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