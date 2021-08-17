Авторы Succubus показали трейлер с голыми демонессами и перенесли дату релиза

Польская студия Madmind представила новый трейлер Succubus — экшена в сеттине ада с высоким возрастным рейтингом. В центре внимания оказались полуголые демонессы, демоны, бесы и другие исчадия преисподней. Не обошли стороной и локации, их количество и разнообразие заметно вырастут по сравнению с Agony, предыдущим тайтлом команды. В ролике присутствует цензура, однако в самой игре её не будет.

Игрокам предстоит взять под своё управление жрицу похоти. Она должна уничтожить всех своих противников с помощью демонических сил и вернуть контроль над королевством.

Игру планировали выпустить 8 сентября, однако перенесли почти на месяц. Теперь экшен появится в продаже 5 октября. Команде требуется больше времени на устранение багов и доведение игры до приемлемого состояния. Релиз Succubus состоится только на ПК в Steam и Epic Games Store.