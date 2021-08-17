Авторы Postal: Brain Damaged показали перестрелку с летающими жирными противниками

Создатели Postal: Brain Damaged показали новый трейлер шутера. Как и свойственно серии Postal, он наполнен сатирой, чёрным юмором и насилием. В ролике главный герой по кличке Чувак расправляется с дикими собаками, непонятными летающими жирдяями и другими странными противниками. В качестве оружия он использует сапёрную лопату, бензопилу, пистолет и двуствольный дробовик с гарпуном. Последний очень похож на каноничное оружие думгая из DOOM: Eternal.

Авторы объясняют творящийся на экране беспредел очень просто. На момент событий шутера Чувак окончательно сошёл с ума и попал в психиатрическую лечебницу. Всё происходящее на экране — плод его больного воображения.

Postal: Brain Damaged выйдет в первом квартале 2022 года на ПК и консолях.

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