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Разработчик запустил DOOM на стационарном телефоне

Разработчик запустил DOOM на стационарном телефоне
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Разработчик Josh Max сумел включить оригинальную DOOM на стационарном телефоне CaptionCall. Ему пришлось проделать несколько манипуляций, чтобы включить шутер на таком устройстве. Об этом он рассказал на форуме Github, туда же он приложил инструкцию.

Стационарные телефоны CaptionCall отличаются от обычных. Они созданы для людей с плохим слухом и снаряжены весьма неплохими комплектующими. В некоторых моделях можно найти полноценный процессор, 1 ГБ оперативной памяти и цветной LCD-экран с сенсорным управлением. Чтобы запустить DOOM на такой штуке, Josh Max обошёл встроенную защиту и установил на телефон Linux. После этого он настроил звук и назначил управление на клавиши устройства, а уже затем запустил игру.

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DOOM — очень популярная игра для подобных экспериментов. Оригинальную версию шутера уже успели запустить чуть ли не на каждом устройстве, на котором есть электричество и экран. Тайтл включали на Apple Watch, банкоматах, калькуляторах, пианино, холодильнике и даже умном унитазе.

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