В мультиплеере The Last of Us Part 2 могла быть королевская битва

Датамайнер под ником Speclizer нашёл детали, намекающие на нереализованную королевскую битву в The Last of Us Part 2. Возможно, такая задумка у разработчиков всё ещё есть. Официально об этом не объявляли. Видео можно посмотреть ниже.

Блогеру удалось найти карту большого размера, которая состоит из нескольких соединённых локаций из сюжетной кампании. Speclizer считает, что для обычной перестрелки команд выделенной территории слишком много, а вот для королевской битвы размер области подходит отлично.

Карта, которую нашёл датамайнер

Несколько локаций из сюжета

Заправка

Отель «Адлер Плаза»

Порт Камаллито

Также датамайнер обнаружил соответствующие модели предметов для мультиплеера. Среди них есть рюкзаки, ошейники для собак, фонарики и другое. В комментариях под видео Speclizer поделился новой находкой. В файлах The Last of Us Part 2 есть компас и так называемое колесо эмоций. Его часто можно встретить в различных сетевых тайтлах и королевских битвах.

Naughty Dog официально объявила о работе над отдельной мультиплеерной игрой в начале 2021 года. С тех пор авторы не делились деталями или примерной датой выхода тайтла.

