Стримерша нашла новый баг в Metal Gear Solid и помогла спидраннерам обновить рекорды

Стримерша с псевдонимом boba на прямой трансляции играла в оригинальную Meral Gear Solid. Девушка проходила уровни как ни в чём не бывало и дошла до момента, где нужно было подняться по лестнице в башне связи. Там её зажали противники, она начала отстреливаться, повернулась спиной к закрытой двери, вышла в меню и очутилась снаружи комплекса. Отрывок с этим моментом boba опубликовала в твиттере.
Сама девушка выразила негодование, но опытные геймеры сразу же поняли, что она нашла ранее неизвестный баг, который способен ускорить прохождение игры на две с половиной минуты. Игроки в чате обрадовались и стали благодарить девушку.
В комментариях под твитом можно увидеть множество восторженных спидраннеров. Один из них, PreciousRoy, пошутил, что после стрима в дискорде собрались 15 человек и стали обсуждать метод прохождения тайтла с применением этого бага. Геймеры назвали глитч в честь девушки — Boba Skip, хотя она сама против такого названия и предложила другое.
16 июля стримеры и спидраннеры стали применять новый баг, чтобы поставить мировые рекорды. У двух геймеров это получилось. SolidTony прошёл экшен за 36 минут 4 секунды, на втором месте расположился iLL_Pazzo — ему понадобилось 36 минут и 2 секунды.
Быстрее всего игра покорилась геймеру под ником NickRPGreen. Ему удалось пройти Metal Gear Solid за 29 минут и 54 секунды. Спидраннер применил метод Boba Skip и, как он сам отметил, такого результата удалось достичь только благодаря девушке, сделавшей открытие для всех фанатов тайтла.
Датамайнеру удалось найти в файлах The Last of Us Part 2 данные о том, что в сетевом режиме могла быть королевская битва. Судя по найденным ассетам, действие разворачивалось на большой карте, собранной из множества локаций сюжетной кампании. Задумку так и не реализовали.
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