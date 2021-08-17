Война глазами ребёнка. В 2021 году выйдет Torn Away от российской студии

Российская студия Perelesoq анонсировала адвенчуру Torn Away в 2021 году. Игра позволит взглянуть на Вторую мировую войну глазами десятилетней девочки по имени Ася. Разработчики отметили, что в основу Torn Away легли подлинные детские дневники военных лет. Трейлер с игровым процессом можно посмотреть ниже.
Сюжет адвенчуры начинается с того, что Ася сбегает из плена в немецком лагере. Ей нужно вернуться домой, пройдя через Германию и Польшу. На пути девочке встретятся как плохие, так и хорошие люди. Авторы подчеркнули, что эта игра совместила в себе элементы стелса, адвенчуры и сурвайвала, хотя всё же тайтл больше относится ко второму жанру.
Разработчики экшена Succubs перенесли игру на 5 октября, хотя изначально релиз должен был состояться в сентябре. Причина — желание разработчиков отполировать тайтл и довести его до ума.
Скриншоты Torn Away
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