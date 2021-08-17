«Мы даже не знаем тираж». Авторы Outriders до сих пор не получили деньги за продажи игры

Польское подразделение издания Eurogamer сообщило о том, что авторы экшена Outriders из студии People Can Fly до сих пор не получили денег от издателя в лице Square Enix. На это есть причина — выручка с продаж пока что не покрыла расходы на рекламу и разработку игры. Ранее компания заявляла, что в целом тайтл можно назвать успешным.

Сотрудников People Can Fly удивляет, что за такой период времени после релиза Outriders всё ещё не окупилась. Объяснить действия Square Enix иначе они не могут. Крайний срок выплаты был 16 августа. Из-за отсутствия денег президент студии Себастьян Войцеховски считает, что издатель не ожидал таких затрат.

«Мы до сих пор не знаем тираж игры. Точных данных нет, но где-то около 2 или 3 миллионов копий. Признаюсь, мы считали, что затраты будут отбиты, но Square Enix говорит обратное», — рассказал Себастьян Войцеховски.

Outriders вышла 1 апреля 2021 года на ПК, PS4 и Xbox One. Игра получила смешанные отзывы, но пользователи и журналисты остались довольны. Авторы планируют улучшать экшен и дальше.

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