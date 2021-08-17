В Sea of Thieves сыграли 4,8 млн человек, помог кроссовер с «Пиратами Карибского моря»

Разработчики морского экшена Sea of Thieves из студии Rare сообщили о рекордной отметке в 4,8 миллиона активных игроков. На это повлиял выход крупного обновления A Pirate's Life, которое связано с кинофраншизой «Пираты Карибского моря». Аддон добавил в тайтл много знакомых героев, среди которых Джек Воробей и Дэйви Джонс. Этой теме авторы посвятили отдельное видео.
В небольшом ролике творческий директор тайтла Майк Чапман поблагодарил игроков за поддержку и активность. Он подчеркнул, что Rare и дальше продолжит радовать геймеров чем-то необычным и интересным.
Дополнение A Pirate's Life вышло в конце июня 2021 года. Сюжет обновления посвящён Джеку Воробью, который находит волшебный ключ от дороги в другие миры. С этого момента пират оказывается во вселенной Sea of Thieves вместе с Дэйви Джонсом. Помимо сюжетной линии, в экшене появились новые локации, противники, оружие и многое другое.
Разработчики Fortnite из студии Epic Games выпустили бесплатный режим в стиле Among Us. В ходе него игрокам нужно найти самозванцев и защитить мост.
- 17 августа 2021
-
18:45
-
18:25
-
18:07
-
16:47
-
16:45
-
15:41
-
14:54
-
14:28
-
13:13
-
12:18
-
12:17
-
12:03
-
04:35
-
04:20
-
04:09
-
03:57
-
00:21
- 16 августа 2021
-
20:10
-
19:49
-
19:48
-
18:44
-
18:37
-
17:56
-
16:48
-
15:33
-
15:08
-
14:17
-
13:38
-
13:14
-
13:07
-
12:49
-
12:02
-
11:18
-
11:04
-
02:05