В Sea of Thieves сыграли 4,8 млн человек, помог кроссовер с «Пиратами Карибского моря»

Разработчики морского экшена Sea of Thieves из студии Rare сообщили о рекордной отметке в 4,8 миллиона активных игроков. На это повлиял выход крупного обновления A Pirate's Life, которое связано с кинофраншизой «Пираты Карибского моря». Аддон добавил в тайтл много знакомых героев, среди которых Джек Воробей и Дэйви Джонс. Этой теме авторы посвятили отдельное видео.

В небольшом ролике творческий директор тайтла Майк Чапман поблагодарил игроков за поддержку и активность. Он подчеркнул, что Rare и дальше продолжит радовать геймеров чем-то необычным и интересным.

Дополнение A Pirate's Life вышло в конце июня 2021 года. Сюжет обновления посвящён Джеку Воробью, который находит волшебный ключ от дороги в другие миры. С этого момента пират оказывается во вселенной Sea of Thieves вместе с Дэйви Джонсом. Помимо сюжетной линии, в экшене появились новые локации, противники, оружие и многое другое.

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