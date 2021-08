Psychonauts 2, Humankind и Myst — пополнения Xbox Game Pass в августе

Microsoft на официальном сайте Xbox назвала игры, которые станут доступны подписчикам Xbox Game Pass в конце августа. Среди них есть экшен-платформер Psychonauts 2, глобальная стратегия Humankind, триллер Twelve Minutes и другие тайтлы.

Игры, которые появятся в Xbox Game Pass к концу августа

Humankind (ПК) — 17 августа

Recompile (ПК и Xbox) — 19 августа

Train Sim World 2 (ПК и Xbox) — 19 августа

Twelve Minutes (ПК и Xbox) — 19 августа

Psychonauts 2 (ПК и Xbox) — 25 августа

Myst (ПК и Xbox) — 26 августа

Игры, которые уберут из Xbox Game Pass к концу августа

Stranger Things 3: The Game (ПК и Xbox) — 31 августа

Double Kick Heroes (ПК и Xbox) — 31 августа

NBA 2K21 (Xbox) — 31 августа

Blair Witch (ПК и Xbox) — 31 августа

В PS Store в течение августа подписчики PlayStation Plus могут забрать королевскую битву Hunter’s Arena: Legends, экшен Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville и спортивный симулятор Tennis World Tour 2.

В июне 2021 года морской экшен Sea of Thieves достиг рекордного количества игроков — 4,8 миллиона человек. В этом помог кроссовер с «Пиратами Карибского моря».