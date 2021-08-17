Слух: Red Dead Redemption 2 снова появится в Xbox Game Pass

17 августа игроки обнаружили признаки того, что экшен Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games вновь станет частью библиотеки Xbox Game Pass. На это указывают соответствующие подписи рядом с игрой в магазине Microsoft Store. Сами разработчики на ситуацию никак не отреагировали.

Red Dead Redemption 2 уже была в сервисе в мае 2020 года. Тайтл покинул Game Pass 7 сентября 2020-го. Геймеры могли играть в экшен в течение четырёх месяцев, для этого им нужна была только подписка.

Red Dead Redemption 2 — экшен в открытом мире от третьего лица. Сюжет повествует о событиях до оригинальной Red Dead Redemption, вышедшей в 2010 году. История сосредоточена на банде Ван дер Линде — группе преступников, чьи судьбы переплелись и им пришлось стать семьёй. Главным героем игры выступает бандит Артур Морган.

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