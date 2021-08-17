Боба Фетт, монахи и японский стиль — Disney показала трейлер аниме Star Wars: Visions

Компания Disney опубликовала первый трейлер Star Wars: Visions — аниме-антологии, вдохновлённой вселенной «Звёздных войн». В шоу покажут девять историй, которые не будут связаны между собой. За их создание отвечали различные японские студии — они хотели показать свой взгляд на произведения Джорджа Лукаса. В связи с этим каждый эпизод будет отличаться внешне.

В ролике, конечно же, есть и много чего знакомого. Например, охотник за головами Боба Фетт и штурмовики в своём репертуаре.

В разработке Star Wars: Visions участвовали студии Production IG, Kamikaze Douga, Geno Studio, Studio Colorido и другие. По словам авторов, шоу понравится как фанатам франшизы, так и тем, кто с ней совсем не знаком.

Премьера Star Wars: Visions состоится в онлайн-кинотеатре Disney + 22 сентября.

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