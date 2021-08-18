NPC в Red Dead Online умер от свей же лошади

Пользователь реддита Kenny_Gingers опубликовал отрывок из своей игры в Red Dead Online. На нём можно увидеть, как игрок отстреливался от вражеских NPC на лошадях и повалил на землю одного из них. Персонаж пытался встать, но упавшая лошадь буквально задушила его — NPC умер в конвульсиях.
Это не первый подобный случай в экшене. Ранее геймеры сообщали о нахождении в мире игры лошадей без хозяев. В итоге выяснилось, что это обычный баг, который Rockstar Games оперативно исправила. Ситуацию с лошадьми-убийцами разработчики пока никак не прокомментировали.
Многие пользователи в комментариях в очередной раз удивились тому, насколько тонко авторы Red Dead Redemption 2 подошли к различным деталям. Однако нашлись и те, кто списал ситуацию на обычное совпадение.
«Это была всего лишь одна из обычных анимаций кровотечения. Он выстрелил чуваку в шею. Вовремя оказавшаяся лошадь — просто совпадение. Выглядит так, будто он задыхался, но, похоже, это лишь анимация», — отметил пользователь CrizpyBusiness.
17 августа Disney показала первый трейлер аниме-антологии Star Wars: Visions. Шоу выйдет в онлайн-кинотеатре Disney+ уже 22 сентября.
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