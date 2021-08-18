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Напарника главного героя Cyberpunk 2077 хотели сделать «засранцем», он мог подраться с Ви

Напарника главного героя Cyberpunk 2077 хотели сделать «засранцем», он мог подраться с Ви
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17 июля разработчики Cyberpunk 2077 из студии CD Projekt RED провели прямую трансляцию, на которой поговорили про изменения в патче 1.3. Помимо этого, авторы ролевого экшена затронули персонажа Джеки Уэллса — друга главного героя Ви. Оказывается, изначально из него не хотели делать положительного персонажа.

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По словам разработчиков, они задумывали Джеки как плохого парня, который бы постоянно спорил с Ви, а в один момент устроил бы с ним драку.

Мы хотели сделать из Джеки настоящего засранца и придурка. Чтобы игроки относились к нему не так положительно. Именно из-за Уэллса момент в первом акте игры пошёл не по плану.

В итоге CD Projekt RED отказалась от этой идеи и сделала из героя положительного персонажа и друга Ви. Геймеры во время трансляции отметили, что хотели бы получить дополнительный сюжетный фрагмент со злым Джеки.

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