Напарника главного героя Cyberpunk 2077 хотели сделать «засранцем», он мог подраться с Ви

17 июля разработчики Cyberpunk 2077 из студии CD Projekt RED провели прямую трансляцию, на которой поговорили про изменения в патче 1.3. Помимо этого, авторы ролевого экшена затронули персонажа Джеки Уэллса — друга главного героя Ви. Оказывается, изначально из него не хотели делать положительного персонажа.

По словам разработчиков, они задумывали Джеки как плохого парня, который бы постоянно спорил с Ви, а в один момент устроил бы с ним драку.

Мы хотели сделать из Джеки настоящего засранца и придурка. Чтобы игроки относились к нему не так положительно. Именно из-за Уэллса момент в первом акте игры пошёл не по плану.

В итоге CD Projekt RED отказалась от этой идеи и сделала из героя положительного персонажа и друга Ви. Геймеры во время трансляции отметили, что хотели бы получить дополнительный сюжетный фрагмент со злым Джеки.

Один из авторов Skyrim рассказал о баге, при котором маленькая пчела заставляла повозку в заставке взлетать в воздух. Он также уделил внимание и другим трудностям разработки.