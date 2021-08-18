Напарника главного героя Cyberpunk 2077 хотели сделать «засранцем», он мог подраться с Ви

17 июля разработчики Cyberpunk 2077 из студии CD Projekt RED провели прямую трансляцию, на которой поговорили про изменения в патче 1.3. Помимо этого, авторы ролевого экшена затронули персонажа Джеки Уэллса — друга главного героя Ви. Оказывается, изначально из него не хотели делать положительного персонажа.
По словам разработчиков, они задумывали Джеки как плохого парня, который бы постоянно спорил с Ви, а в один момент устроил бы с ним драку.
Мы хотели сделать из Джеки настоящего засранца и придурка. Чтобы игроки относились к нему не так положительно. Именно из-за Уэллса момент в первом акте игры пошёл не по плану.
В итоге CD Projekt RED отказалась от этой идеи и сделала из героя положительного персонажа и друга Ви. Геймеры во время трансляции отметили, что хотели бы получить дополнительный сюжетный фрагмент со злым Джеки.
Один из авторов Skyrim рассказал о баге, при котором маленькая пчела заставляла повозку в заставке взлетать в воздух. Он также уделил внимание и другим трудностям разработки.
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