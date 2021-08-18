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В PS Store начались две распродажи со скидками на Dishonored, God of War и Mortal Kombat

В PS Store начались две распродажи со скидками на Dishonored, God of War и Mortal Kombat
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В PS Store начались сразу две распродажи со скидками до 80%. На одной из них можно купить множество инди-игр от независимых разработчиков, а вторая посвящена крупнобюджетным тайтлам. Среди предложений есть God of War, Prey, DOOM Eternal и многое другое.

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Лучшие предложения

С полным списком предложений можно ознакомиться по ссылке. Обе акции продлятся до 2 сентября 2021 года.

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