В PS Store начались две распродажи со скидками на Dishonored, God of War и Mortal Kombat
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В PS Store начались сразу две распродажи со скидками до 80%. На одной из них можно купить множество инди-игр от независимых разработчиков, а вторая посвящена крупнобюджетным тайтлам. Среди предложений есть God of War, Prey, DOOM Eternal и многое другое.
Новость по темеВ Steam началась распродажа со скидками до 90% — The Witness, Baldur's Gate 2, Broforce
Лучшие предложения
- Prey — 664 рубля (-70%)
- A Plague Tale: Innocence — 854 рубля (-70%)
- Battlefield V — 347 рублей (-88%)
- Bloodborne: Game of the Year Edition — 999 рублей (-50%)
- Dishonored 2 — 172 рубля (-85%)
- DOOM Eternal — 999 рублей (-75%)
- Fallout 4 — 712 рублей (-75%)
- God of War— 714 рублей (-50%)
- SnowRunner — 1424 рубля (-50%)
- TEKKEN 7 — 519 рублей (-80%)
- The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition — 519 рублей (-80%)
- Yakuza 6: The Song of Life — 539 рублей (-55%)
- Assassin's Creed Odyssey — 1149 рублей (-77%)
- The Elder Scrolls V: Skyrim — 1412 рублей (-67%)
- Mortal Kombat XL — 1073 рубля (-70%)
С полным списком предложений можно ознакомиться по ссылке. Обе акции продлятся до 2 сентября 2021 года.
Авторы Cyberpunk 2077 рассказали про Джеки — друга главного героя. Изначально его хотели сделать отрицательным персонажем, он мог подраться с Ви.
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