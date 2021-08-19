Обладатель PS5 перекрасил консоль в матовый красный цвет и изменил центральный блок

Пользователь «реддита» под ником Mundane-Baseball показал свою кастомизированную PS5. Он изменил внешний вид консоли своими руками — перекрасил боковые белые панели в матовый красный цвет, а также нанёс карбоновую текстуру на центральный блок. Судя по заголовку поста на форуме, обладатель консоли остался доволен получившимся результатом.
Фанатские модификации PS5 появились в первые же недели после старта продаж в конце 2020 года. Игроки перекрашивали её в чёрный, синий, и другие цвета. В какой-то момент даже появились специализированные сервисы, которые могут прокачать PS5 за отдельную плату. Сама консоль при этом легко модернизируется, поскольку белые панели легко снимаются.
18 августа в PS Store начались сразу две распродажи. На первой можно купить блокбастеры уровня Prey, Battlefield 5 и God of War, а на второй доступны инди-хиты вроде Cuphead, Hollow Knight и Streets of Rage 4.
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