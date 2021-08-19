Робот Boston Dynamics научился паркуру прямо как в Assassin's Creed и Mirror's Edge

Американская компания Boston Dynamics продолжает совершенствовать своего робота Atlas. Теперь инженеры научили его выполнять движения из паркура. Андроид научился перепрыгивать через препятствия и балансировать на наклонных поверхностях, а также скакать по перекладинам и делать сальто назад. Видео с его паркуром — ниже. Ещё немного, и научится лазать по зданиям как ассасины из Assassin's Creed или Фэйт из Mirror's Edge.

Это не первое достижение робототехники, которое напрямую отсылает к видеоиграм. В августе учёные из Сеульского национального университета показали небольшого робота-хамелеона. Он умеет маскироваться и перенимать разные цвета. Для этого используется сложная система паттернов и датчиков, которые находятся под «кожей» андроида. Похожим эффектом обладал нанокостюм из трилогии шутеров Crysis.

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Microsoft объединилась с Tencent, чтобы разработать специальную систему отлова пиратов на базе блокчейна. Система сможет отследить первоисточник украденного контента. При этом корпорации готовы платить тем, кто сдаст злоумышленников. Награду предоставят в виде криптовалюты, но её размер неизвестен.