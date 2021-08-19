Робот Boston Dynamics научился паркуру прямо как в Assassin's Creed и Mirror's Edge

Американская компания Boston Dynamics продолжает совершенствовать своего робота Atlas. Теперь инженеры научили его выполнять движения из паркура. Андроид научился перепрыгивать через препятствия и балансировать на наклонных поверхностях, а также скакать по перекладинам и делать сальто назад. Видео с его паркуром — ниже. Ещё немного, и научится лазать по зданиям как ассасины из Assassin's Creed или Фэйт из Mirror's Edge.
Это не первое достижение робототехники, которое напрямую отсылает к видеоиграм. В августе учёные из Сеульского национального университета показали небольшого робота-хамелеона. Он умеет маскироваться и перенимать разные цвета. Для этого используется сложная система паттернов и датчиков, которые находятся под «кожей» андроида. Похожим эффектом обладал нанокостюм из трилогии шутеров Crysis.
Microsoft объединилась с Tencent, чтобы разработать специальную систему отлова пиратов на базе блокчейна. Система сможет отследить первоисточник украденного контента. При этом корпорации готовы платить тем, кто сдаст злоумышленников. Награду предоставят в виде криптовалюты, но её размер неизвестен.
- 19 августа 2021
-
02:46
-
02:31
-
02:20
-
02:10
-
02:01
- 18 августа 2021
-
21:34
-
19:09
-
18:25
-
16:21
-
15:05
-
14:07
-
13:38
-
13:07
-
12:36
-
11:18
- 17 августа 2021
-
21:11
-
19:25
-
18:45
-
18:25
-
18:07
-
16:47
-
16:45
-
15:41
-
14:54
-
14:28
-
13:13
-
12:18
-
12:17
-
12:03
-
04:35
-
04:20
-
04:09
-
03:57
-
00:21
- 16 августа 2021
-
20:10