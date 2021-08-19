Леон Кеннеди из Resident Evil 4 появился в Rainbow Six Siege

Ubisoft показала трейлер кроссовера Rainbow Six Siege и Resident Evil. В соревновательном шутере появился элитный скин Леона Кеннеди, ключевого протагониста франшизы. На видео бывший полицейский Раккун-Сити показывает свои боевые навыки и сражается с воронами с помощью ножа.

Обладатели скина также получат дополнительный контент. Им достанутся скины на дрона, а также на оружие V308, SG-CQB, 417, P9 и LFP86.

Образ Леона менялся в каждой Resident Evil, но в качестве основы для образа послужил его внешний вид из четвёртой части. Там Кеннеди носил чёрные свободные штаны с множеством карманов, специальный жилет с подсумками и плотную тёмную майку. При этом лица моделей получились разными.

Леон в Rainbow Six Siege

Леон в Resident Evil 4

В середине августа Ubisoft анонсировала новый соревновательный сезон в Rainbow Six Siege. Авторы переделали карты «Побережье», «Банк» и «Клуб», а также добавили в список персонажей Осу. Она вооружена пуленепробиваемым щитом и штурмовой винтовкой 556XI.