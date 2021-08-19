У FIFA и eFootball появится бесплатный конкурент GOALS

Бывший профессиональный игрок в CS:GO и соучредитель киберспортивной организации SK Gaming Андреас Торстенссон представил GOALS — новую футбольную игру, которая станет прямым конкурентом FIFA и eFootball. По словам Торстенссона, тайтл совместит в себе его любовь к видеоиграм и спорту.

Андреас решил разработать GOALS для создания конкурента уже известных футбольных симуляторов. Он отметил, что разочарован киберспортом в этом жанре и его состоянием.

«Я сыграл в FIFA Ultimate Team более 5000 матчей. Также в течение долгого времени я наблюдал за киберспортивной сценой. Я разочарован, мне стало ясно, что она сломана и не планирует улучшаться»,— рассказал Андреас Торстенссон.

В сетевой режим мы вложим максимум ресурсов. Наша команда постарается сделать так, чтобы не было задержек и других проблем с сетью, как это происходит в нынешних футбольных играх.

Бывший киберспортсмен сделал акцент на том, что GOALS будет бесплатной крупнобюджетной игрой с кроссплеем и мультиплеером. Для привлечения геймеров авторы используют особую систему, которая будет награждать игроков с помощью NFT.

Андреас уже нанимает сотрудников для разработки GOALS. Офис команды находится в Швеции. Для общения с авторами можно использовать сервер в «дискорде». У игры ещё нет даже приблизительной даты выхода.

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