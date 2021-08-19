«Им важны кошельки». Из World of Warships ушли 20 контент-мейкеров из-за монетизации

В конце июля 2021 года разработчики World of Warships из студии Wargaming объявили о возвращении линкора «Миссури». Впервые корабль появился в 2016 году, но из-за разных причин его несколько раз удаляли и возвращали. Авторы сообщили, что купить линкор можно будет за внутриигровую валюту, однако позже переместили его в качестве награды за открытие наборов. Это взбудоражило и оскорбило игроков, потому что авторы таким образом, по их мнению, навязывают монетизацию.

Издание Kotaku сообщило, что с начала августа 20 контент-мейкеров разорвали договор с Wargaming. Это побудило пользователей «Реддита» завести специальную страницу и вести учёт людей, отказавшихся сотрудничать с компанией.

«Забавно, что ни я, ни вы, ни другие игроки, буквально никто не важен для Wargaming. Им важны только наши кошельки, и они пойдут на всё, чтобы добраться до них. Вы можете и дальше играть в World of Warships, но, пожалуйста, не вкладывайте туда деньги», — рассказал стример Flambass, который разорвал контракт с Wargaming.

Реакция Wargaming не заставила себя долго ждать. Они заявили, что им жаль терять таких создателей контента. Компания пообещала ввести другой способ покупки корабля и сделала это. Теперь приобрести линкор можно в магазине, а не через случайные наборы.

Мы понимаем, что есть несколько причин, которые привели нас к этой ситуации, и что мы расстроили и разочаровали многих наших игроков. Но мы благодарны вам за отзывы и мнения.

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