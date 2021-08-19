Моргенштерн купил дом и решил играть в Dota 2

Известный музыкант Алишер Моргенштерн на странице в «Инстаграме» объявил о том, что купил собственный дом. Рэпер опубликовал несколько фотографий с пачками денег. В каждой из них — по 5 миллионов рублей. Вероятно, первый взнос за дом Моргенштерн внёс в размере 100 миллионов рублей.

Рэпер отметил, что его мечта сбылась, и теперь он может спокойно поиграть в Dota 2. Артист часто рассказывает о своём увлечении играми. Например, в одном из своих влогов он активно рекламировал War Thunder, а затем снял по этой игре целый клип под названием «Дуло». Хобби рэпера разделяет и его битмейкер Slava Mavlow. Он любит играть в Animal Crossing на Nintendo Switch.

Из World of Warships ушли 20 контент-мейкеров. Причина в том, что разработчики слишком агрессивно продвигают монетизацию.