Syberia: The World Before выйдет на ПК в декабре и в 2022 году на консолях

Разработчики адвенчуры Syberia: The World Before из Microids Koalabs опубликовали сюжетный трейлер. В нём авторы объявили дату релиза на ПК — 10 декабря. Игра появится и на консолях, но только в 2022 году. Пролог можно пройти в Steam.
Syberia: The World Before будет одновременно и приквелом, и сиквелом серии Syberia. Игрокам предстоит управлять двумя героинями из разных временных эпох. Разработчики обещают, что новая часть франшизы подарит незабываемый опыт и дух приключений. В особенности они выделили головоломки и загадки.
Известно, что помимо обычного издания создатели выпустят и Deluxe-версию. В неё войдут цифровой саундтрек, сокращённый сценарий, комплект аватаров и обоев. Также в комплекте будут иллюстрации Бенуа Сокаля — автора франшизы.
Оригинальный Quake могут обновить и выпустить для современных платформ. Шутер получит возрастной рейтинг.
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