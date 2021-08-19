Microsoft представила гарнитуру за 5399 рублей
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Компания Microsoft анонсировала проводную гарнитуру Xbox Stereo Headset. Цена составляет 5399 рублей. Устройство появится в продаже 21 сентября 2021 года.
Внешний вид гарнитуры похож на модель Xbox Wireless Headset. У неё позаимствовано несколько важных элементов, среди которых гибкая конструкция и мягкое, регулируемое оголовье. Если игрокам не нужен микрофон, его можно поднять вверх и убрать. Хотя наушники предпочтительнее использовать с консолями Xbox, они подойдут и для ПК или других девайсов.
Особенности Xbox Stereo Headset
- Поддержка технологии 3D-звука.
- Подключение к ПК или беспроводному геймпаду напрямую через провод.
- Высокие частоты звука.
Рэпер Алишер Моргенштерн купил собственный дом. В своём обращении музыкант отметил, что будет играть там в Dota 2.
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