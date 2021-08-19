NHL 22 получила дату выхода и геймплейный трейлер

Electronic Arts официально представила NHL 22. Издатель выпустил первый трейлер, в котором можно увидеть кадры игрового процесса. Стала известна и дата выхода симулятора — 15 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Видео можно посмотреть ниже.
Тайтл разработан на Frostbite, как и прочие продукты издателя EA. По словам авторов, обновлённый движок позволил им не ограничивать себя в реализации различных задумок, будь то улучшение моделей и анимации или создание более реалистичных хоккейных матчей. Ещё одной ключевой деталью станет система «X-Factor суперзвезды». Она призвана внести в игровые режимы новые стратегии и развитие навыков.
19 августа компания Microsoft анонсировала новую гарнитуру. Она стоит 5399 рублей, появится в продаже 21 сентября 2021 года.
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